Auto met twee inzittenden belandt in het water bij NDSM-werf

Twee personen zijn uit het water gered. Een van hen is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De ander is na behandeling ter plaatse ook naar het ziekenhuis is gebracht. Over hun toestand is nog niets bekend.

Volgens een ooggetuige zou op de locatie illegaal rijles zijn gegeven, maar de politie kon dit niet bevestigen. Vanwege de inzet van hulpdiensten lag het scheepvaartverkeer tijdelijk stil.