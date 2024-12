Alcohol- en drugscontroles in Haarlemmermeer leveren meer bijvangst dan hoofdvangst op

In totaal werden 418 bestuurders gecontroleerd aan de Melis Spaansweg in Hoofddorp en de Lucas Bolsstraat in Nieuw-Vennep.

Eén van hen bleek meer gedronken te hebben dan toegestaan in het verkeer, en kreeg daarvoor een proces verbaal. Vier bestuurders zijn aangehouden omdat zij onder invloed van drugs achter het stuur zaten.

De politie schreef ook bekeuringen uit voor andere overtredingen. Meerdere bestuurders werden op de bon geslingerd voor onder meer het vasthouden van een telefoon, met een brommer over het fietspad en het niet kunnen tonen van een rijbewijs.