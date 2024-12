Puberende museumgidsen in Hoofddorp houden ermee op: "Was zó mooi om te doen"

De afgelopen jaren was Eline kind aan huis bij het museum, vertellen Janneke en Marga: "Ze kan het koffieapparaat inmiddels beter bedienen dan wij. En ze zit inmiddels ook regelmatig achter de kassa wanneer er even geen kinderen zijn om rond te leiden. Ze is echt een superkracht geweest."

Maar aan dat alles is nu een eind gekomen, want het museum gaat verhuizen, legt Janneke uit: "Tot februari zijn we hier nog gewoon open, en daarna gaan we naar een gloednieuw paviljoen naast Museum de Cruquius. Dat wordt supermooi, maar dat moeten we eerst nog helemaal gaan inrichten. En dan kunnen we weer na gaan denken over programma's zoals de kinderrondleidingen."

Oog voor de toekomst

Superjammer, vinden Eline en Marga, maar ze begrijpen het wel. "Het was zó mooi om elke dag met de kinderen in het museum in de weer te zijn, dus het is wel heel jammer dat dat, voor nu in ieder geval, ophoudt. Maar het museum gaat door, en we roeien met de riemen die we hebben."