Het sportmoment van Erik-Jan Brinkman: op bezoek bij de rennende lasser uit Den Helder

Woensdag 9 oktober stap ik in de auto en rij van Amsterdam naar Den Helder. Daar vangt Truus van den Berg mij hartelijk op. De inmiddels 79-jarige Helderse is niet op haar mondje gevallen en is heel duidelijk in wat ze wél en niet wil. Haar directe en open manier van communiceren bevalt mij wel en we hebben dan ook een fijne klik.

Verderop is Tesfu rustig en ijverig aan het werk samen met Raymond Groen. De eigenaar van Loods 39 laat weten dat hij Tesfu het allerbeste gunt, maar bekent tegelijkertijd dat hij bang is hem kwijt te raken. Goede lassers zijn moeilijk te krijgen. Met een knipoog laat Groen weten dat het voor zijn bedrijf beter is als Tesfu het niet zo goed doet op de marathon.

Politiek vluchteling

Met de camera in de hand maak ik beelden van Tesfu uit alle hoeken en standen. Ongestoord doet hij zijn werk en even later vertelt hij voor de camera openhartig over zijn moeilijke jaren als politiek vluchteling. Op jonge leeftijd is Tesfu uit Eritrea gevlucht. Een leven als soldaat in het land van dictator Isaias Afewerki ziet hij niet zitten.

Via een bizarre tocht door Ethiopië, Sudan, de Sahara en een levensgevaarlijke boottocht bereikt Tesfu als tiener Italië. Vervolgens reist hij zonder treinkaartje door naar Den Helder.

Tekst loopt verder onder de video.