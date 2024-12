Noord-Hollandse bekerkraker in de achtste finale: AZ - Ajax

Ajax rekende gisteravond af met Telstar. In een zakelijke wedstrijd wonnen de Amsterdammers met 2-0. Een dag eerder versloeg AZ voor eigen publiek FC Groningen met 3-1.

Eerder dit seizoen versloeg AZ de buurman uit de hoofdstad nog met 2-1. De laatste keer dat beide ploegen tegenover elkaar stonden in het bekertoernooi was op 3 maart 2022. Het betrof de halve en door treffers van Steven Berghuis en Davy Klaassen won Ajax toen in Alkmaar.

Tekst loopt verder onder de X-post.