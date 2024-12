Gemeente presenteert plan om tien grootste uitstoters te verduurzamen

De tien meest vervuilende bedrijven van de stad waren in 2019 gezamenlijk nog goed voor 5123 kiloton CO₂-uitstoot. Vijf jaar later is dat nog 1269 kiloton.

De uitstoot is flink verminderd doordat bedrijven groener zijn geworden, blijkt uit cijfers van de gemeente. Zo is de grootste uitstoter van de stad, de kolencentrale op de Hemweg, niet meer in bedrijf. Op de plek wordt nu energie opgewerkt met aardgas, dat voor minder uitstoot zorgt.

Desondanks is door de gemeente een plan van aanpak opgesteld om de tien grootste uitstoters van de stad te helpen verduurzamen.