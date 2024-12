Directie verpleeghuis Nieuw-West stapt op 'na wantoestanden'

Naast de locatie in de Ottho Heldringstraat was de directie verantwoordelijk voor het reilen en zijlen op zestien andere woonzorglocaties.

De Volkskrant maakte een reconstructie van de gang van zaken op de 'Ottho Heldring' en sprak met vier familieleden en zes zorgverleners. De medewerkers noemen de omstandigheden op de locatie, met ruim zeventig bewoners, 'mensonterend'. Tientallen dementerenden en ouderen zouden al zeker een jaar ernstig worden verwaarloosd.

Volgens de betrokkenen die de Volkskrant sprak, kampt de locatie structureel met onderbezetting. Zo zouden er te weinig mensen worden ingeroosterd, waardoor gesloten groepen met ernstig dementerenden soms helemaal onbemand zouden zijn.

'Overweldigende geur van urine'

Gevolg: "bewoners liggen uren in hun eigen ontlasting en urine", aldus een zorgverlener tegen de krant. "Soms is de ontlasting al hard. En ingedroogd." Volgens familieleden hangt in de kamers 'een alles overweldigende geur van urine'. Bewoners zouden soms wekenlang niet worden gedoucht en tot twee dagen lang in bed blijven omdat er geen personeel zou zijn om hen eruit te halen. "Dan gaan ze roepen of op hun bed slaan", aldus een zorgverlener. "Soms wordt hun deur dichtgedaan, zodat ze minder goed te horen zijn."

In januari stuurde het personeel de directie een brief, met daarin een opsomming van de wantoestanden. "Schaamteloos", noemden ze de situatie. "Wij zouden onze ouders nooit naar Cordaan brengen." Toch duurde het nog bijna een jaar tot de directie opstapte; volgens de Volkskrant pas nadat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) Cordaan in november ter verantwoording riep.

'Beslist ongewenste situaties'

Cordaan ontkent dat de meldingen bij de inspectie aanleiding waren voor het vertrek van de directie. Wat dan wel de reden was, wil een woordvoerder van de zorgaanbieder niet zeggen. Hij erkent dat 'er situaties zijn geweest die beslist ongewenst waren' en zegt dat Cordaan 'er alles aan doet om die in de toekomst te voorkomen'.

De inspectie bevestigt dat er in november meerdere meldingen over de woonzorglocatie zijn binnengekomen en dat Cordaan om opheldering is gevraagd. Over de inhoud van de meldingen, kan de woordvoerder niks zeggen.

Inmiddels heeft het Volkskrant-artikel ook de politiek bereikt. SP-fractievoorzitter Alberts heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de kwaliteit van de zorg bij Cordaan en in hoeverre de inspectie en controle te wensen over laat.

Verpleeghuis in Zuidoost

De 'Ottho Heldring' is niet de enige Amsterdamse zorginstelling die op de radar van de inspectie staat. Gisteren meldde de IGJ dat een verpleeghuis in Zuidoost niet voldoet aan de normen voor goede en veilige zorg en daarom geen nieuwe cliënten mag aannemen.