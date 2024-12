Agenten krijgen argwaan bij zenuwachtige foutparkeerder: drugs, cash en arrestatie

Een drugsdealer is eerder dit jaar tegen de lamp gelopen omdat hij zijn auto fout had geparkeerd in ergens in de Plantagebuurt vlak bij Artis. De auto blokkeerde een zijstraat, waarop een agent de bestuurder aansprak. De man gaf aan dat hij even op een vriend wachtte voordat ze uit eten zouden gaan, maar hij kon niet vertellen in welk restaurant. En zo langzamerhand werd het de agenten duidelijk dat hij -letterlijk- wat te verbergen had. De verdachte zette het ook nog op een rennen, maar ver kwam hij niet.