Wielergrootheid Tom Dumoulin doet mee aan Egmond-Pier-Egmond

De Egmond Halve Marathon wordt voor de 50e keer georganiseerd. Dumoulin doet mee aan de gecombineerde wedstrijd. "Ik heb een heel aantal jaar geleden twee keer een strandrace gereden, maar nog nooit de GP Groot Egmond-Pier-Egmond. Dat is in de wereld van het strandracen toch wel de grootste wedstrijd. Ik maak me geen illusies, de vorm is verre van topvorm als profwielrenner, maar ik ben toch heel benieuwd hoe het zal zijn", zegt Dumoulin.

Topatleet

In het combiklassement kan Dumoulin een gooi doen naar de prijzen. Eerder deed hij al mee aan de halve marathon in Amsterdam. Daar kwam hij in 1 uur, 10 minuten en 4 seconden over de finish.