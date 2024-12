Na Barcelona nu ook in Amsterprotest tegen overtoerisme: "Zorg dat er ophef over komt"

Amsterdam ontving in 2023 zo'n 9 miljoen toeristen. Het niveau van voor corona is zo goed als terug. In Spanje kenden deze zomer een record in het aantal toeristen. "Het was natuurlijk niet de verwachting dat de protesten meteen mensen zou weghouden, maar het is tenminste iets", vertelt Pardo Rivacoba. "Een gewone demonstratie heeft vaak geen nut meer, daar lok je niet genoeg aandacht mee uit. Je moet iets speciaals doen om op te vallen, jammer genoeg."

In Spanje werden toeristen bijvoorbeeld met waterpistolen nat gespoten. Maar dat zal zaterdag op het Leidseplein niet gebeuren: "We gaan liever een gesprek aan", aldus de heren. Er staan drie inspraakavonden gepland waarin de Amsterdammer ook inhoudelijk zijn of haar mening ten gehore kan brengen.

Maar volgens de Spaanse demonstrant gaat dat niet genoeg zijn: "Je moet niet bang zijn om ophef te veroorzaken. Dus ik betwijfel of deze Nederlandse manier gaat werken." Németh en Roubos: "We gaan het zien, het is begin van een reeks aan gesprekken en het zal niet het laatste protest zijn."