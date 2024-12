Het sportmoment van Stephan Brandhorst: absurde sprongen op een bijzondere plek

Tijdens een zonnige Hemelvaartsdag ontstond het idee. Menno Vloon, de beste polsstokhoogspringer van Nederland, was aan het inspringen op het middenterrein. Waar veel atleten volledige gefocust zijn op hun komende wedstrijd, raak ik met de Zaandammer aan de praat. "Als je echt een keer iets gaafs wil filmen, dan moet je mee naar Aken", zei hij.

Op Instagram had ik al wat filmpjes voorbij zien komen van zogenaamde 'marktwedstrijden'. Vloon rijdt geregeld naar Duitse steden als Dessau, Düsseldorf, Wesel en dus ook Aken. Op het plein voor de Dom van Aken vindt daar jaarlijks een groot springfestijn plaats.

Domspringen

Na wat contact over en weer besloot ik af te reizen naar Aken. Het aanvankelijke idee was om in het busje van Menno mee te rijden, maar de agenda's lieten dat niet toe. En dus spraken we af dat we elkaar in Aken zouden ontmoeten.

Op 11 september stond het Domspringen in Aken op de planning. Een zoekgeraakte zonnebril zorgde voor enige vertraging en de file onderweg hielp niet mee, maar toch was ik ruim op tijd in het centrum. Vloon deelde zijn locatie op Whatsapp en we ontmoetten elkaar vlakbij de Dom.

Voor de beweegbare paaltjes kreeg de polsstokhoogspringer, die vlak daarvoor elfde op de Olympische Spelen was geworden, enkele vragen van de Polizei. De strekking was dat hij daar niet mocht parkeren en het nogal lange voorwerp op zijn dak zorgde ook voor gefronste wenkbrauwen.

Tekst loopt door onder de foto.