Kwakkelende Ajacied Steven Berghuis vraagteken voor duel met Sparta

Josip Sutalo is wel weer beschikbaar. De verdediger is hersteld van een griep die hem de laatste duels met Almere City en Telstar aan de kant heeft gehouden. Trainer Farioli verwacht een lastige wedstrijd voor Ajax. "Sparta is een ploeg die het ons in fysiek opzicht heel lastig kan maken", blikte hij vooruit op alweer de dertigste wedstrijd van dit seizoen voor zijn team.

Sparta staat sinds anderhalve maand weer onder leiding van Maurice Steijn, de coach die vorig jaar werd ontslagen bij Ajax. "Hij heeft bij Ajax niet de leukste tijd uit zijn loopbaan gehad", zei Farioli. "Maar ik heb al vaker gezegd dat ik denk dat de slechte resultaten van vorig seizoen niet aan de trainers van Ajax lagen. De problemen lagen veel dieper."

Ajax staat tweede in de eredivisie. "Dat is een klassering die veel mensen niet hadden verwacht", zei Farioli. "We gaan er alles aan doen om ook als tweede de winterstop in te gaan. Daarna beginnen we op 2 januari weer met de trainingen voor de tweede helft van het seizoen."