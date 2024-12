Leimuiderbrug opnieuw getroffen door storing

Volgens het het alarmsysteen, dat de provincie in het leven heeft geroepen om weggebruikers te attenderen op storingen, was de laatste in mei. Een paar maanden later berichtte NH nog over een andere storing.

Volgens gebruikers met wie NH eerder dit jaar sprak, zijn de problemen met de brug toegenomen toe sinds die op afstand, vanuit de centrale in Heerhugowaard, wordt bediend. NH ging in mei langs in die centrale, en zocht uit of het risico op storingen daardoor toeneemt.