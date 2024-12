Na escalatie is aanpak overlast hangjongeren in Haarlem-Noord nu prioriteit

Het wijkplatform Vogelenwijk is blij met het cameratoezicht. "Het is nu even een hotspot, maar het blijft symptoombestrijding." Maar er is tevredenheid over de bijeenkomst met ongeveer zo'n veertig wijkbewoners. "Veel buurtbewoners begrijpen dat er een verhaal achter zit, dat het ook belangrijk is hoe die kinderen worden opgevoed en wat de thuissituatie is."

Je kind aanspreken

Dat is ook waar een andere omwonende op aandringt. "Als je als ouder van zo'n jongere die overlast veroorzaakt, nu niet door hebt dat je je kind moet aanspreken, dan weet ik het ook niet meer."

Ook de gemeente is zich nu bewust dat ze Haarlem-Noord niet meer links kan laten liggen. Een woordvoerder van de gemeente wijst op een plan van aanpak, waarin gericht aandacht is voor het gebrek aan activiteiten voor de jeugd in deze buurt.