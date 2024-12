Monumentaal gras? Om deze opvallende reden komt Hilversums kunstwerk er niet

De houding en uitleg doen de wenkbrauwen fronsen bij Van de Wetering, die in zijn werk als projectontwikkelaar al regelmatig in de clinch ligt met de gemeente. Als het kunstwerk na twintig jaar weg moet, dan wordt de gevel weer helemaal hersteld.

Verder snapt hij niet waarom de wethouder deze geste afslaat, terwijl de kunstenaar, de initiatiefnemer en alle gulle houtgevers juist de hand reiken en waarom er niet meegedacht wordt over een andere gevel.

Combinatie van erfgoed en cultuur

"Ik kan er niet bij, omdat de boodschap van zeshonderd Hilversummers die hout hebben ingeleverd om de kunstwerken mogelijk te maken, toch oneindig groter is dan monumentale stenen en zelfs het monumentale gras. Juist de combinatie van erfgoed en cultuur maakt de boodschap supersterk", reageert Raoul.

Wat de gemeente betreft, is die boodschap wel degelijk aangekomen. In het raadhuis willen ze dan ook graag meedenken om dit cadeau waar zoveel Hilversummers aan bij hebben gedragen, een passende plek te geven.

Alternatieven

De gemeente zegt Raoul in september al advies te hebben gegeven om een aanvraag, vooroverleg of maatwerkinitiatief in te dienen, zodat er naar alternatieven gekeken kan worden. Maar er is niet gekozen voor één van deze mogelijke oplossingen, aldus de gemeente.

Raoul houdt toch vast aan het originele plan voor het kunstwerk op het pand, vooral vanwege zijn verstandhouding met de gemeente én het vele voorwerk. Volgens hem heeft het heel veel tijd en werk gekost om alles voor elkaar te krijgen. De eigenaar van het Mediapark zou al akkoord zijn met Raoul.

Daar komt nog bij dat Raoul zegt nog nooit contact te hebben gehad met de gemeente bij alle andere kunst en streetart die al hij al wél zonder problemen voor elkaar heeft gekregen.