Texelse Anjo kan haar droom verwezenlijken om via CPO haar eigen woning te bouwen

Voor veel mensen is het een enorme uitdaging, en dat geldt ook voor de Texelse Anjo Stolk. In september 2022 woonde ze een informatieavond van de gemeente bij, samen met tientallen andere kandidaten die graag in eigen beheer wilden bouwen. Anjo werd uiteindelijk een van de gelukkigen die, samen met haar zoon, haar droom mocht verwezenlijken.

Hoewel dit haar tweede project in eigen beheer is, bezorgen de verantwoordelijkheden haar nog regelmatig slapeloze nachten. "Je bent er continu mee bezig, omdat je alles zelf moet regelen: van de tekeningen tot de uitvoering van het project," vertelt ze. "Gelukkig heeft mijn buurman veel werk op zich genomen. Hij dacht over van alles na en wist snel te schakelen met de gemeente. Als CPO hebben we veel aan hem te danken."