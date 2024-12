Van asfalt naar groen: buurtbewoners maken ontwerp 'Groene Singel' Haarlem

"Het eerste, voorlopige ontwerp wordt door de gemeente besproken, daarna komt er een definitief ontwerp", legt Marijke Elshof uit. "Na de inspraakronde gaat het weer naar de gemeenteraad. Maar de raad heeft eerder al ingestemd met de plannen, dus in principe staat het licht op groen."

Schop de grond in

"We hopen dat de eerste schop in 2026 de grond in kan, maar dat wordt dan waarschijnlijk pas na de zomer", zegt Elshof. Ze is goed te spreken over de samenwerking met de gemeente. "We hebben een vast contactpersoon, die ook erg enthousiast is. Het is ook lef tonen door het gemeentebestuur, ze leggen het maken van de plannen echt in handen van de buurt. Dat is ook voor de gemeente leerzaam voor andere grote projecten in de toekomst."

Even verderop, op de Disselkade langs het Spaarne, waar de statige, nieuwe 'grachtenpanden' zijn verrezen, treffen we buurtbewoner Ad de Veld. Hij wist met andere omwonenden het kleine pleintje tussen de kade en molen De Adriaan te vergroenen. Dat leverde drie flinke groenperken op.

'Mooi stukje van de stad'

"Dit is echt een heel mooi stukje van de stad", glimt De Veld. "Je heb de molen, stadsstrand de Oerkap en De Koepel. Het wordt hier steeds aantrekkelijker, het is echt prachtig."

Met de komst van de Groene Singel en het opnieuw inrichten van de Papentorenvest wordt de buurt straks alleen maar mooier. Ook al is het een kwestie van de lange adem.