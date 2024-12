Kerstcadeau voor autorijdend Haarlem: Amerikaweg weer open

Het asfalt ruikt nog vers, het groen moet nog worden geplant en betonblokken staan nog tussen de rijbanen. Maar het belangrijkste voor de automobilisten in Schalkwijk: de Amerikaweg is weer toegankelijk. Dat betekent geen omleidingen meer over de Europaweg en Kennedylaan.

De werkzaamheden aan de Amerikaweg zijn afgelopen zomer gestart. Het asfalt is vervangen, er zijn ondergrondse bakken voor de opvang van overtollig regenwater toegevoegd en er komt nog extra groen. Door de werkzaamheden en afsluitingen ontstonden afgelopen maanden geregeld opstoppingen in de wijk. Vooral in de ochtendspits liep de extra reistijd behoorlijk op.

Boerhaavelaan nog dicht

Aan het oostelijke deel van de Boerhaavelaan wordt nog gewerkt aan het wegdek. Die weg is dus nog afgesloten. Naar verwachting is dat deel van de werkzaamheden in maart afgerond. Naast de autowegen van de Amerikaweg en de Boerhaavelaan worden ook de fietspaden vernieuwd en verbreed.