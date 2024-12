Kijk mee bij de grote verkeerscontrole langs de A1 bij Naarden

Van een Ferrari tot een bedrijfswagen met een aanhanger vol hooi: honderden verschillende voertuigen komen vrijdagmiddag het terrein op rijden. De bestuurders zijn door de politie van de weg geplukt om ze op mogelijke overtredingen te controleren.

Vakanties en kerstborrels

"Het is vakantie en een hele hoop mensen gaan de weg op in voertuigen die in wisselende conditie zijn en het is ook de tijd van de kerstborrel. Mensen maken gebruik van een leuke borrel, maar het moet wel veilig blijven", vertelt Philip Vijfhuize, teamchef van de politie Gooi Noord.

"Je ziet vandaag vooral gebreken aan het voertuig: ladingen die niet goed vastzitten, scooters die in onvoldoende technische staat zijn en ook fatbikes waar het nodige op aan te merken is", vat de teamchef samen.

Hoewel niet iedereen er dus met een waarschuwing vanaf komt, verloopt de verkeerscontrole rustig. "Op het moment dat je gepakt wordt is dat niet leuk, maar je ziet toch dat de meeste mensen tot nu toe op een positieve en sportieve manier reageren."