Extinction Rebellion blokkeert toegangspoort Tata Steel

Tata Steel heeft de poort gesloten. Het bedrijf is verder wel nog op een veilige manier te bereiken en te verlaten, laat een woordvoerder weten. "Verder staan we natuurlijk aan dezelfde kant", zegt de woordvoerder tegen ANP. "Wij willen ook klimaatneutraal geproduceerd staal. Onze timing is alleen anders."

De activisten zeggen dat ze tot het einde van de dag blijven staan. Op maandag demonstreerden ze bij het provinciehuis in Haarlem. Ze eisten dat de provincie de vergunningen voor de kooksgasfabrieken intrekt.