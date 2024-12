Sebine denkt in de rouwkas in Hoorn extra aan haar overleden broertje Vince

Ze voelt veel dankbaarheid onder de bezoekers. Zo kwam er een wat oudere man naar haar toe. "Hij zei: 'Mijn vrouw is iedere dag in mijn hart en hoofd, maar nu is er ook een plekje voor haar'. Dat is toch prachtig? Je ziet dat er veel linten worden beschreven, dat er veel kaarsjes worden aangestoken. Dat betekent dat je echt niet alleen bent in je verlies, dat hebben er allemaal mee te maken."

Twee cavia's en opa en oma

Ook groep 8 van de Hoornse Bernardus van Bockxmeerschool bracht een bezoek aan de kas. Het werd een emotioneel bezoek. Kaarsjes werden aangestoken, boodschappen achtergelaten. "Ik denk aan mijn twee cavia's en aan een vriendin. Mijn cavia's zijn overleden en de vriendin zie ik niet meer", zegt Zoë.

Fenna denkt vooral aan haar overleden opa's en oma. "Die mis ik heel erg. Mijn opa en oma pasten altijd op mij, twee keer in de week. Nu moet ik alleen naar huis en dat vind ik wat minder. Ik zou liever bij mijn opa en oma willen zijn. Maar het is wel fijn om even aan ze te denken, mooi dat deze kas er is."