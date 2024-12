Bewoner camping Westeinder zingt raad toe tijdens inspraak over 'verboden onderwerp'

Dat deed hij zonder het onderwerp zelf aan te snijden, want dat heeft hij dit jaar al vaak genoeg gedaan, vindt het college. "We hebben afgesproken dat ik u help aan de afspraken te houden", leidt burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven de vijf minuten in die Van der Kroon als gastspreker krijgt.

Ze doelt onder meer op de afspraak dat Van der Kroon het niet over het zwaard van Damocles mag hebben dat vooral de bewoners en recreanten van de Rijsenhoutse camping boven het hoofd hangt. De nieuwe eigenaar eist dat zij op 1 januari zijn vertrokken, zodat hij het terrein kan gaan ombouwen tot een luxe chaletpark. Daar is het afgelopen jaar al vaak genoeg over gegaan.

Participatie

"In het kader van de participatie het volgende", leidt hij zijn optreden van anderhalve minuut in. Na afloop zegt hij dat hij lied heeft gezongen voor "een burger, waarmee het met de participatie vanuit de gemeente niet helemaal de goede kant is opgegaan de afgelopen weken."