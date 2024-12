Kerstcadeau voor strandhuiseigenaren Wijk aan Zee: exorbitante huurverhoging gehalveerd

Twee derde blijft overeind

Met een motie wist de gemeenteraad de verhoging deels een halt toe te roepen. Hoewel het oorspronkelijke bedrag is verlaagd, wordt de huurverhoging van 450 euro de komende jaren wel gefaseerd ingevoerd. Voor 2024 is al een verhoging van €227 in rekening gebracht. Voor 2025 en 2026 zijn de oorspronkelijk geplande verhogingen verlaagd. Dit komt neer op een halvering van de eerder voorgenomen bedragen, exclusief inflatiecorrectie.

De vlag kan daarom niet volledig uit, benadrukt strandexploitant Jeroen Limmen. "Ik wil niet negatief klinken, maar er blijft natuurlijk nog wel twee derde van het bedrag overeind. Aan de andere kant was de 269 huur, die het eerst was, misschien ook wel aan de lage kant. Ik ben in ieder geval heel trots op de raad."