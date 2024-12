Slachtoffer van Hoornse Taartmoord krijgt na 114 jaar een nieuwe grafsteen

Hannie wist vaag wel van het verhaal over de Taartmoord af. "Maria Musman is mijn over-, overgrootmoeder. Maar over dit verhaal werd in de familie helemaal niet gesproken. Alleen: als we vroeger door Hoorn liepen, kon mijn vader nog wel eens zeggen: 'Kijk, daar loopt familie van die moordenaar!'"

Coen was verbaasd dat zijn familie 'betrokken' was bij de geruchtmakende Taartmoord, maar aarzelde niet om bij te dragen aan een nieuwe grafsteen. "Mijn vader zorgde ook altijd voor de graven van zijn ouders en schoonouders. Dus het zou raar zijn als we hadden gezegd: daar doen we niet aan mee."

Eeuwige rust voor Maria

De 'verkeerde' grafsteen werd door de gemeente Hoorn verwijderd en voor Maria en haar man Willem, die enkele jaren na zijn vrouw overleed, werd een nieuwe grafsteen geregeld. Met dank aan Rita en de familie Van Kalken. "Ze hebben nu eeuwige rust", zegt Hannie tevreden. Ook Rita kijkt tevreden naar de nieuwe grafsteen. "Het is heel mooi als er stukjes geschiedenis op de begraafplaats tot leven komen."