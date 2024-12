Krijgen we eindelijk weer eens een witte kerst?

Op dit moment zijn er nog een paar buien actief in de provincie, maar het gaat volgens NH-weerman Jan Visser in de loop van de ochtend opklaren. Ook is de zon dan af en toe te zien. Later op de dag trekt meer bewolking over, maar het blijft wel droog. Vanmiddag wordt het maximaal 8 graden.

Ook morgen is het weer nog wisselvallig. 's Ochtends kan het hier en daar een beetje regenen, 's middags is het bewolkt en in de avond vallen er buien. Het wordt morgen maximaal 9 graden en het kan stevig waaien. Op zondag wordt het iets kouder en er kan af en toe hagel vallen. De maandag verloopt net zo wisselvallig als de rest van het weekend.

Zacht weer tijdens de kerstdagen

Daarna gaat het opknappen, aldus Visser. Met een kleine slag om de arm voorspelt hij droog en zacht weer tijdens de kerstdagen. Op Eerste Kerstdag is het zo'n 10 graden, de volgende dag ligt dat iets lager. Maar helaas zit een witte kerst er ook dit jaar dus waarschijnlijk niet in.