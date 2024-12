Geen Ajax-shirtje voor Guus Offerhaus: "Neem lekker die van mij mee naar huis"

Telstar is dus uitgeschakeld, en Ajax bekert verder. De Amsterdammers zijn met AZ de laatst overgebleven Noord-Hollandse clubs in het bekertoernooi. Vrijdag is de loting voor de derde ronde.

Ajax sluit zondag om 12.15 uur in Rotterdam het jaar af met de competitiewedstrijd tegen Sparta. Telstar neemt het om 14.30 uur in Maastricht op tegen MVV. Via ons liveblog houden we je op de hoogte van deze wedstrijden én FC Volendam - De Graafschap.