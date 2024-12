Amateurs Rijnsburgse Boys knikkeren FC Volendam uit bekertoernooi: "Door de ondergrens"

FC Volendam begon met de sterkst mogelijke opstelling aan het duel met Rijnsburgse Boys. De nummer twee van de tweede divisie was de bovenliggende partij en raakte via spits Mark van der Weijden vrij snel de paal. Jeroen Spruijt schoot een opgelegde kans rakelings naast, waardoor Volendam een aantal keren ontsnapte aan een achterstand. "In de rust sta je nog 0-0 en dat is te danken aan onze keeper.'

Off-day

Bij FC Volendam lukte het ook de tweede helft maar niet. Daardoor liepen de frustraties in het veld op. "We gaan alleen maar meer zeiken op mekaar. In het veld was het niet prettig", zegt een teleurgestelde Alex Plat.

Bram Ros kopte raak uit een vrije trap en Nino Klaver schoot van buiten de zestien heel fraai binnen. "Verdiend verloren", zegt trainer Rick Kruys over de uitschakeling. "We zijn door de ondergrens gegaan en dan is het een off-day."