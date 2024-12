Rick Beukers wordt nieuwe burgemeester van Edam-Volendam

Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond bekendgemaakt. Beukers volgt burgemeester Lieke Sievers op die op 25 maart aanstaande afscheid neemt.

Er waren in totaal vijftien kandidaten voor het burgemeesterschap. De vertrouwenscommissie ziet in Rick Beukers 'een boegbeeld voor onze inwoners en ondernemers: hij is empathisch, verbindend en betrokken'. "Daarnaast hebben wij hem leren kennen als toegankelijk en oprecht geïnteresseerd in mensen en hun drijfveren," zei Kees Sietsema, voorzitter van de vertrouwenscommissie, tijdens de raadsvergadering.

Op dit moment is Beukers wethouder bij de gemeente Bunschoten. Op 27 maart wordt hij geïnstalleerd en beëdigd.