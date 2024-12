Egmondse duinlandjes worstelen met water: pompen nog niet succesvol

Maar het blijft dweilen met de kraan open. "Het grondwater staat heel hoog en het gaat gewoon om heel veel water. In de duinen zit net zoveel water als in het hele IJsselmeer", legt Koen uit. "Met deze pompen delen we een speldenprikje uit. Je ziet lokaal wel wat effect. We proberen wat er kan, maar niet alle landjes zullen snel droog zijn. Dat is zeker niet mijn verwachting."

Landjes ophogen?

Daarom is de hoop gevestigd op komend voorjaar. Naast dat het effect van de pompen wordt beoordeeld, komen ook studenten van de Wageningen Universiteit hun licht werpen op de situatie. "Dat is een project van drie à vier maanden", licht Peter toe. "Die kijken weer met andere invalshoeken naar dit soort problemen."

Daarnaast werkt PWN ook zelf aan een structurele oplossing. "Dat zal dan een combinatie moeten zijn van natuurherstel én het ophogen van de landjes", denkt Koen. "Door op plekken landjes af te graven en natte duinvalleien te creëren, win je zand dat je over de andere landjes kan verdelen. Hiermee krijgt het werk in dit Natura 2000-gebied een plus, en de landjes ook."

"Of dit kan, zijn we aan het onderzoeken. Maar daar zul je niet alle landjes mee kunnen ophogen, want daar heb je veel te veel zand voor nodig", waarschuwt Koen. "Dus daar zoeken we nog naar een balans, maar dat is een lastige puzzel."

Gezamenlijk plan

De Duinlandjesvereniging snapt de spagaat waar PWN in zit. "We moeten realistisch zijn: het waterpeil staat nu eenmaal hoog. En je zit in een Natura 2000-gebied wat het moeilijker maakt om te graven. Maar het zand moet érgens vandaan komen als je het wil ophogen. Of je dan alle landjes kan behouden, is de vraag. Hopelijk zo veel mogelijk."

"In het uiterste geval zal het opofferen van landjes een oplossing zijn, maar daar gaan we niet voor", zegt Peter stellig. "We hebben de universiteit aan boord. We wachten af waar die mee komen en waar PWN mee komt. En dan smeden we een plan voor de toekomst. We moeten het sámen doen."