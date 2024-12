Over 452 dagen gemeenteraadsverkiezingen: verschuivingen op rechts op komst?

We gaan maar alvast beginnen met aftellen: nog 452 dagen voor we naar de stembus gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2026. En als je naar het Amsterdamse politieke landschap kijkt, is er iets wat opvalt: er is ruimte op rechts voor nieuwe partijen. Met Stoperawatcher en WNL-presentator Martijn de Greve bespreken we het politieke landschap in de stad aan de hand van het politieke kompas: links tegenover rechts en progressief tegenover conservatief. "De PVV vind ik het spannendst."