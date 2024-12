Claude uit Enkhuizen gaat namens Nederland naar Eurovisie Songfestival

Nadat Claude in 2021 zijn debuutsingle Ladada (Mon Dernier Mot) uitbracht, is zijn carrière in een stroomversnelling geraakt. Volgens de NOS werd de zanger gekozen uit 331 inzendingen, waaronder enkele grote namen uit de muziekindustrie. Zo hadden Gerard Joling en Anouk al laten weten dat ze een nummer hadden ingezonden.

In november kwam het debuutalbum van Claude, Parler Français, uit. Hij kondigde daarbij ook aan dat hij aankomende zomer te zien is op het grote festival Pinkpop. "De clubzalen verkoopt hij al uit, hoog tijd voor Claude's Pinkpop-debuut", aldus de organisatie van het festival.

Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar van 13 tot 17 mei georganiseerd in het Zwitserse Bazel.