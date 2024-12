Gemeente zet in op aanpak moslimdiscriminatie: "Diversiteit omarmen"

De gemeente komt met een plan van aanpak tegen moslimdiscriminatie in de stad. Dat is volgens wethouder Meliani noodzakelijk omdat het dit jaar flink is toegenomen. Het aantal meldingen in 2023 zijn van 55 gestegen naar 153 dit jaar. "We zien dat moslims op zo'n beetje alle terreinen van het leven gediscrimineerd worden: op school, bij het zoeken naar een stageplek, woning of baan, maar ook in winkels, bij het uitgaan en op straat", aldus wethouder Touria Meliani van Inclusie en Antidiscriminatiebeleid.