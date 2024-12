Staking of geen staking: 'megadrukte' bij de apotheek

''Zoals het nu gaat, is het niet leuk meer,'' zegt Esther Westerbeek, apothekersassistente bij Apotheek Aerdenhout. ''Vanaf het moment dat de staking is aangekondigd, werken we ons het snot voor de ogen.''

En dat terwijl het nog niet zeker is of de staking van apothekersassistenten volgende week doorgaat. Dat wordt vrijdag duidelijk, wanneer de rechter uitspraak doet in het kort geding dat werkgevers hebben aangespannen tegen de vakbonden. Ondertussen nemen mensen die medicatie nodig hebben, uit angst voor een staking, uit voorzorg hun geneesmiddelen op tijd mee. Daardoor ontstaat er vanmiddag een korte wachtrij bij de medicijnautomaat naast de ingang van de apotheek in Heemstede.

''Gelukkig heb ik mijn bestelling nog net op tijd gedaan,'' zegt een vrouw die op haar beurt wacht. Ook een man die zijn verpakte geneesmiddelen uit de automaat hoort rollen, is zichtbaar opgelucht.

Protest

Binnen probeert Esther Westerbeek, ondanks de drukte, op de hoogte te blijven van het kort geding in Utrecht. Collega's van haar nemen daar deel aan een protestbijeenkomst. Ze eisen een salarisverhoging van zes procent, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli, en meer aandacht voor de werkdruk en de agressie van cliënten. ''We strijden voor een goede zaak,'' zegt Esther.

'Lekker druk'

Bij Apotheek Klinkhamer op de Koninginneweg in Haarlem is het niet zo druk als in Heemstede, maar ook daar is duidelijk merkbaar dat patiënten hun voorzorgsmaatregelen nemen. Eén van de apothekersassistenten omschrijft de toeloop als 'lekker druk'. Bij Apotheek Loomeijer op de Zijlweg is het niet anders. De assistente heeft het te druk om een vraag te beantwoorden, en de apotheker zelf is druk in overleg met een collega over de stakingskwestie.