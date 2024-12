Provincie stuurt aan op gedwongen sluiting Tata Steel-fabriek

Tata Steel moet de uitstoot van de Kooksfabrieken binnen acht weken terugdringen, anders kan het staalbedrijf een boete van tientallen miljoenen verwachten. Dat heeft de Omgevingsdienst vandaag bekend gemaakt.

De Kooksfabrieken stoten te veel zware metalen en PAK’s uit. Dit zijn zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Kooksfabriek 1 overschrijdt zo'n twintig keer de normering en Kooksfabriek 2 stoot vijf keer meer uit dan toegestaan.

Naar Kooksfabriek 2 loopt een apart juridisch onderzoek. De Omgevingsdienst maakt vandaag bekend dat dit deel van de fabriek binnen een jaar moet voldoen aan de wettelijke milieueisen. Als dat niet lukt, zal de Omgevingsdienst de fabriek mogelijk sluiten.

Kooksfabriek 2 geldt als het meest vervuilende en controversiële onderdeel van Tata Steel. In oktober stuurde de Omgevingsdienst al aankondiging van dit besluit naar de staalgigant.

Pijnlijk

Tata Steel noemt het besluit van de Omgevingsdienst 'pijnlijk'. "Naar aanleiding van eerder onderzoek van de OD zijn veel verbeteringen doorgevoerd. Een groot deel van onze collega’s is daar 24 uur per dag mee bezig."

Tata Steel is van mening dat de huidige milieuvergunning niet volstaat, en de (giftige) uitstoot niet minder kan dan het nu is. Daarover loopt op dit moment een hoger beroep, waarbij het staalbedrijf de toezichthouder daagt de vergunning aan de passen, en de huidige opgelegde boetes kwijt te schelden.

"We kunnen niet wachten"

Voor omwonenden is het besluit van de provincie goed nieuws, laat Jaap Venniker van stichting Frisse Wind weten. "Het is het zoveelste rapport waaruit blijkt dat de Kooksfabriek kankerverwekkende stoffen over de omgeving uitstoot. Als omwonende zijn wij blij dat dat de provincie nu echt gaat handhaven op de schadelijk uitstoot van de Kooksfabriek. We kunnen niet wachten tot deze fabrieken sluiten."