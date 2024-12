Uniek collector's item thuisgebracht: NH-luisteraars zielsgelukkig

In lange rijen stonden de luisteraars van NH eind november bij molen Het Jonge Schaap op de Zaanse Schans. Ze kwamen voor een uniek broodplankje, gemaakt door NH-presentator Pieter Kok in samenwerking met molenaar Tim Doeves. Niet iedereen kon zijn of haar plankje echter ophalen. Verslaggever Anne Brachten maakt alsnog wat luisteraars blij.