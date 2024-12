Ambulance Amsterdam miste afgelopen zomer 20 ritten per week door personeelstekort

In een brief van directeur Marleen van de Kerkhof klonk een noodkreet vlak voor de zomervakantie begon; de zogenoemde paraatheid van ambulancemedewerkers was niet in orde. "We zijn het moreel verplicht aan de inwoners van Amsterdam Amstelland, Zaanstreek Waterland en Kennemerland", zo schreef ze. Ook in andere interne communicatie, die in handen is van NH Nieuws, is de bezorgdheid van het papier af te lezen.

Twintig ritten per week te weinig

Ambulance Amsterdam (AA) heeft een groot gebied waarvoor ze verantwoordelijk is, maar de cijfers gaan over Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Het RIVM stelt het maximaal aantal te leveren ambulancediensten per week op voor een heel jaar. Zorgverzekeraars bepalen samen met de ambulance hoeveel ambulances er per week zullen moeten rijden, dat loopt gedurende het jaar op tot 653 ambulances per week in de maand oktober.

Deze zomer bereikte dat aantal een dieptepunt. Zo blijkt dat er in juni gemiddeld 644 ambulances per week moesten rijden, maar de organisatie leverde er gemiddeld 620 per week. Dat betekent dat er meer dan twintig keer per week een ambulance niet reed waar dat wel had gemoeten.