Verdachte van dreigen met bom op station Rokin mag gevangenis uit

De rechtbank heeft de advocaat vandaag laten weten dat de voorlopige hechtenis van A. per direct opgeheven wordt. Over twee weken doet de rechtbank pas uitspraak, maar het lijkt er door de beslissing om hem nu al vrij te laten niet op dat er een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist zal worden.

Sjaal

Volgens het Openbaar Ministerie zou A. op 31 maart dit jaar hebben geroepen dat er bommen in het metrostation lagen. Hij zou daarnaast een Palestijnse sjaal om zijn hand hebben gewikkeld, en de indruk hebben gewekt dat hij daar een vuurwapen onder had. Verder zou hij na zijn aanhouding hebben gezegd dat hij mensen ging 'neermaaien' met een geweer.

Daarna werd het metrostation ontruimd. Er vloog lange tijd een politiehelikopter boven het gebied en het station werd doorzocht met een explosievenhond. Ook was een groot deel van de straat afgezet en stond er een bepantserde auto met zwaarbewapende politiemensen paraat.

Stemmen in hoofd

Tijdens de zitting gisteren zei de verdachte dat hij weliswaar met de vlag op het perron liep, maar dat hij iets zei tegen stemmen in zijn hoofd en dat hij niet dreigde met bommen. Ook zou de uitspraak over het neerschieten van mensen in het centrum niet door hem gedaan zijn. Zijn advocaat zei ook dat een dergelijke uitspraak 'niet realistisch' zou zijn, mede omdat er geen wapens in het huis van A. waren gevonden.

Het vonnis van de rechtbank wordt op 31 december bekendgemaakt.