Dit jaar al 221 explosies, opnieuw stijging ten opzichte van jaar eerder

Dat blijkt uit cijfers die de politie op verzoek van AT5 heeft gestuurd. De politie deelt de stad zelf in vier regio's in: Centrum/Noord, Oost, West en Zuid.

Oost en West

De meeste explosies waren in de politieregio Oost: 78. Daarna volgde de regio West met 75 explosies. In de regio Centrum/Noord waren het er 45 en in de regio Zuid waren het er 23.

In de hele stad was oktober de maand met de meeste explosies. Gemiddeld bijna 1 per dag, 28 in totaal.

Augustus

In augustus was het het rustigst: 7 in totaal. De andere maanden waren er telkens minstens tien explosies meer.

In heel 2023 was het 209 keer raak. Toen waren er in december, de maand die in 2024 nog niet is meegerekend, 25 explosies. In 2023 waren de meeste explosies net als in 2024 ook in de regio Oost.