Extra NH Sport met bekeravondje Ajax - Telstar en Rijnsburgse Boys - FC Volendam

De aftrap in de Johan Cruijff Arena is om 21.00 uur. Erik-Jan Brinkman en Edward Dekker doen rechtstreeks verslag.

Pittige opgave Volendam

FC Volendam wacht eveneens een pittige opgave. Uiteraard zijn de profs favoriet tegen Rijnsburgse Boys, maar dat is een geduchte tegenstander. Rijnsburg is de nummer twee van de tweede divisie en knikkerde in de eerste ronde de profs van Roda JC (3-1) uit het bekertoernooi.

FC Volendam kende zelf weinig problemen met derde divisionist DOVO en kon het zichzelf permitteren om de topschutters Robert Mühren en Henk Veerman op de bank te houden. Volendam won met 5-1.

De aftrap in Rijnsburg is om 20.00 uur en Stephan Brandhorst doet verslag. NH Sport is er vanaf 19.00 uur. Presentatie: Robbert van den Heuvel.

AZ is door

Gisteravond plaatste AZ zich dankzij een 3-1 op FC Groningen voor de volgende ronde van de beker. De amateurs van AFC waren niet opgewassen tegen FC Utrecht (0-8) en dinsdagavond ging Koninklijke HFC er eveneens met ruime cijfers af tegen PSV (8-0).

Vrijdag is de loting voor de derde ronde