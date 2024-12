Slechtziende Elian vindt rust in Santpoort na vertrek uit Haarlem: "Die weg gaf stress"

Die rust is voor Elian een bevestiging dat ze de juiste keuze heeft gemaakt. “Vanwege mijn slechtziendheid kan ik niet autorijden. Het openbaar vervoer is mijn auto. Toen ik voor het eerst vanaf mijn nieuwe huis naar station Santpoort-Noord liep, moest ik huilen van geluk. Het was zó’n groot verschil met station Haarlem.”

Niet op gemak

“Ik was als slechtziende eigenlijk niet meer op mijn gemak in Haarlem. Elke keer dat ik naar het station liep, voelde ik grote stress. Dat kwam door de drukke weg achter het station. Die is een paar jaar terug opnieuw ingericht. De palen en de strepen die mij en de hond hielpen om over te steken, zijn weggehaald. Ik moest eigenlijk maar op hoop van zegen oversteken.”

Afgelopen zomer werd Elian gevolgd door een filmploeg van omroep HUMAN. Dat was vanwege een serie over AI (artificiële intelligentie, red.) en hoe die nieuwe digitale techniek mensen vooruit helpt in hun privéleven.

“Ik stond erop om met de cameraploeg ook naar de drukke weg achter het station te gaan. Ik vind het belangrijk om te laten zien dat dit voor slechtzienden geen doen is. De gemeente heeft helaas niets met mijn suggesties gedaan.”