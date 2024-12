NH Reportage: Afgebrand buurthuis weer opgebouwd door buren

Daags na de brand in mei 2020 stonden veel inwoners van de Sterrenbuurt verslagen te kijken naar de smeulende resten van het pand. De voormalige werkschuur van de gemeentelijke onderhoudsdienst deed al 22 jaar dienst als onderkomen voor de bridgeclub, vergaderingen van de wijkraad of jubileumfeestje van een buurtgenoot.

Voormalig beheerder Ge Metselaar staat met de tranen in de ogen te kijken naar de resten van het lieflijke schuurtje met rieten dak. "Het was mijn kindje." Helaas is hij ondertussen overleden en heeft hij niet kunnen meemaken wat zijn buren daarna wisten te bereiken.

Right to Challenge

De wederopbouw van het Posthuis wordt een van de eerste buurtinitiatieven in Haarlem waarbij de inwoners zelf alles beslissen en beheren. Een uit Engeland overgewaaid fenomeen, genaamd 'Right to Challenge'.

"Want wij weten als buurtbewoners beter wat we hier nodig hebben", vertelt één van de initiatiefnemers Ingrid van Koppenhagen. Met het verzekeringsgeld en een inzamelingsactie mogen ze het zelf gaan doen in plaats dat de gemeente beslist of en hoe een nieuw buurthuis er uit komt te zien.

Sinterklaas

Dit najaar mocht Sinterklaas als eerste weer zijn jeugdige bezoek uit de buurt ontvangen in het Posthuis. Op 9 mei 2025 wordt het eigen plekje van de inwoners van de Sterrenbuurt officieel geopend, precies vijf jaar na de verwoestende brand.