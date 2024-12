Politie houdt twee verdachten aan in onderzoek naar explosie Purmerend

Volgens de politie gaat het om twee mannen uit Purmerend, van 19 en 20 jaar oud. De 19-jarige verdachte is gisteren aangehouden. Hij wordt verdacht van directe betrokkenheid bij de explosie.

De 20-jarige man werd ook gisteren aangehouden. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een latere vergeldingsactie. Beide verdachten zitten in alle beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Vrijdag worden ze voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Geen link met andere incidenten

De politie laat verder weten dat er de afgelopen dagen nog twee andere incidenten waren in Purmerend: zwaar vuurwerk veroorzaakte een brand in een woning aan de Karnstraat en er was een korte woningbrand aan de Oeverlanderstraat. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat die twee incidenten iets te maken hebben met de explosie aan de Maasstraat.