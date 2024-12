Dave had het druk dit jaar met honderden boetes door knip op Sloterweg in Amsterdam

Nee, zegt Dave Bakker: hij hoeft niet alle boetes zelf te betalen. "Chauffeurs van deelauto's moeten hem direct zelf betalen." De anderen betaalt hij eerst zelf en daarna verrekent hij de boel door aan zijn klanten. Die zijn uiteraard niet blij. "Qua omzet is het wel rustiger geworden, ja."

Doorrijverboden

In Nieuw Sloten zijn de knips - of doorrijverboden, zoals de gemeente de maatregelen omschrijft - al anderhalf jaar het gesprek van de dag. Op de Laan van Vlaanderen geldt rond spitsuren zo'n verbod, en op de Sloterweg 24 uur per dag.

Dave baalt van de kosten voor zijn zaak. "Maar ik denk dat het nog tot veel meer inkomstenderving heeft geleid voor de winkelcentra en de bedrijven die mensen moeten ontvangen."

Einde knips?

Of de knips nog een lang leven beschoren is, valt nog te bezien. De stadsdeelcommissie van Nieuw-West werkt aan een advies voor het stadsbestuur over de toekomst van de doorrijverboden. "We verwachten dat het dagelijks bestuur van Nieuw-West medio januari een besluit hierover nemen", laat een woordvoerder van het stadsdeel weten.

Wat Dave betreft kan het einde van de knips niet snel genoeg komen. "Ik hoop dat de gemeente een volgende keer beter meedenkt met ondernemers."