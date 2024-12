Afpersing tijdens nepdates: man herkent zichzelf op tv en meldt zich bij politie

Volgens de politie blijkt uit rechercheonderzoek blijkt dat er twee groepen actief zijn die nepdates opzetten om de slachtoffers daarna te beroven en af te persen. De ene groep bestaat uit 5 tot 8 mensen, de andere uit 3 of 4.

Of de twee groepen ene link met elkaar hebben wordt nog onderzocht, maar de werkwijze is vergelijkbaar. Via dating-apps doen ze zich voor als jonge vrouwen. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt op een vaak afgelegen locatie. Daar worden de slachtoffers beroofd, afgeperst en mishandeld.

'Ik kreeg een trap in mijn rug en moest op de grond liggen'

Zo ook een 23-jarige Haarlemmer, die een date dacht te hebben met een vrouw uit Andijk. "Ze waren vrij hardhandig. Op het moment dat ze aan kwamen rennen kreeg ik een trap in mijn rug en ze zeiden dat ik op de grond moest gaan liggen. Een ander ging met zijn knie op mijn schouder, daar heb ik tot de dag van vandaag nog steeds last van", zo vertelde hij in Opsporing Verzocht.

De groep wilde alles over de man weten, maakte foto's van zijn legitimatiebewijs, adres, whatsappgesprekken en contacten in zijn telefoon, waaronder die van zijn ouders en andere familieleden. Al met al duurde de ontvoering twee uur. "Dat was best beangstigend." Nog steeds is hij bang. "Dat ze langskomen of mij of mijn familie thuis iets aandoen."

Al 14 aangiften: politie verwacht veel meer slachtoffers

Naas hem deden 13 anderen inmiddels aangifte van hetzelfde. Het topje van de ijsberg, aldus de politie, die denkt dat veel slachtoffers uit schaamte zich nog niet hebben gemeld. Een 46-jarige man deed dat wel.