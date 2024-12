Dronken automobilist die rijbewijs daarom al kwijt was rijdt veel te hard op A2

Agenten stonden ter hoogte van Abcoude, waar de maximumsnelheid 's nachts op een groot deel 130 kilometer per uur is en op een kleiner deel 100 kilometer per uur. "Al snel kwam er een voertuig in het zicht die na correctie 71 km/u te hard reed", schrijft de politie op Instagram.

De bestuurder kreeg daarna een stopteken en hij werd door agenten aangesproken. "Tijdens de controle zagen wij een geopend blik bier in het voertuig staan. Hierop hebben wij de bestuurder onderworpen aan een onderzoek uitgeademde lucht. U raadt het al. Deze was positief op het gebruik van alcohol."

Rijbewijs pas acht dagen terug

In het systeem zagen ze dat hij al vier keer eerder was betrapt wegens het rijden onder invloed. Hij was zijn rijbewijs om die reden al voor langere tijd kwijt. Vorige week woensdag mocht de man weer autorijden, maar acht dagen later ging hij dus opnieuw de fout in.

De bestuurder moet nu voor de vijfde keer een cursus bij het CBR volgen en het openbaar ministerie zal daarnaast nog met een straf komen.