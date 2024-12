Hoe een brief NH Gooi-journalist Wouter bracht tot een miljoenenfout bij de Belastingdienst

De 69-jarige journalist is, in samenwerking met RTL Nieuws, dik een half jaar met het verhaal bezig geweest. Wat begon met het openen van een brief, eindigde in een lang en groot onderzoek.

Schutte had als kleine zelfstandige een paar maanden uitstel gevraagd voor zijn belastingaangifte. Hij had te veel invorderingsrente betaald, en kreeg een compensatiebedrag van 79 euro terug. "Als je geld terugkrijgt, let je opeens goed op. En ik dacht: 'Ik ben vast de enige niet.'"

Dus besloot hij het te onderzoeken, in eerste instantie alleen. Hij trok bij instanties en deskundigen aan de bel. Uiteindelijk klopte hij bij RTL Nieuws op de deur voor hulp, omdat het voor hem alleen teveel werd. Ook zij zagen in dat dit het topje van de ijsberg kon zijn.

Investeren

Uiteindelijk bleek dat er voor miljoenen euro's teveel is geïnd door de Belastingdienst. Opnieuw faalt een uitvoeringsorganisatie van de overheid. "We hebben dit toch boven water gehaald. Dat geeft een goed gevoel, en ik ben ook trots", aldus de NH Gooi-journalist. "Ik wil als journalist altijd dingen zichtbaar maken die niet goed gaan."

Het heeft hem geen euro opgeleverd, dus voor een flinke nieuwjaarsbonus heeft hij het niet gedaan. "Democratie moet je in stand houden en daar moet je als burger in investeren", aldus Schutte.

Het onderzoek is nog lang niet afgelopen, denkt Schutte. "Als je een steentje optilt, komen er nog veel meer tevoorschijn." Mensen die teveel invorderingsrente hebben betaald, worden dan ook gevraagd om een mail te sturen.