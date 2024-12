Standbeeld 'Naar Blokkertje toe' is blijvende herinnering aan verdwenen winkels

Op het moment dat kunstenares Karin Beek door de familie Blokker uitgenodigd werd om mee te denken over een standbeeld voor het 100-jarige bestaan van de Hoornse winkelketen, had ze het ontwerp al snel te pakken. "Ik liep in Hoorn langs de Blokker en zag bij de bushalte voor de winkel twee winkelende dames arm in arm staan. Ik dacht meteen: dit is het. Ik moet het alleen nog maken."

De kunstenares kreeg uiteindelijk de opdracht en het standbeeld werd in 1996 onthuld op de Veemarkt vlakbij de eerste winkel van Blokker. De familie Blokker, die het beeld aan Hoorn geschonken heeft, was blij met het resultaat. "Voor hun vertegenwoordigde het ook twee vaste klanten die regelmatig arm in arm naar de winkel kwamen. Het ligt ook heel dicht bij mezelf, dat je samen met je moeder of tante uit winkelen gaat."

Gevolgen voor kunstwerk

De van oorsprong Hoornse winkelketen verkeerde al langer in grote financiële problemen: de afgelopen jaren kampte het bedrijf met miljoenenverliezen. Daarom werd er begin november uitstel van betaling aangevraagd. Uiteindelijk werd de winkelketen door de rechter failliet verklaard. Sindsdien zochten de curatoren naar een koper voor de huishoudwinkels. Die is nu gevonden, meldden zij eerder deze week. Zo'n 45-Blokker-winkels in Nederland blijven open na 31 december. De vier winkels in West-Friesland zullen mogelijk wél dichtgaan.

En dat is volgens kunstenares Beek ontzettend jammer. "Blokker is een begrip van generatie op generatie. Dat zo'n winkel uit het straatbeeld verdwijnt, is heel spijtig." Maar wat betekent het voor het kunstwerk? Moet het weg? Op een nog hogere sokkel worden geplaatst, of moet er een bordje met extra tekst komen? "Nee", reageert ze op deze vragen. "Het moet gewoon blijven zoals het nu is. Het moet een herinnering blijven aan Blokker. Hopelijk staat het hier over honderd jaar nog."