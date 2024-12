Monique wil met haar supermarkt winkelstraat De Laat weer laten bruisen

Monique komt uit een ondernemersfamilie. Haar ouders hadden supermarkten op Texel, die ze later overnam. Inmiddels heeft ze drie Jumbo-vestigingen: in Zwaagdijk, Heerhugowaard en sinds september in het centrum van Alkmaar.

Niet naar de kerk, maar naar de supermarkt

Ze probeert in haar winkels mensen bij elkaar te brengen. "Ik vind dat je als ondernemer de verantwoordelijkheid hebt om de wereld wat mooier te maken", vertelt Monique. "Vroeger gingen mensen naar de kerk. Dat was het middelpunt van de samenleving; de plek waar mensen samenkomen en het leven met elkaar delen. Dat is nu de supermarkt."

Zo heeft Monique in haar winkels huiskamers ingericht en is in Zwaagdijk en Heerhugowaard het ’bakkie en gebakkie’ al een begrip. "Mensen doen een boodschap en gaan dan gezellig bij elkaar zitten om bij te praten", vertelt Monique. Zo wil ze bijdragen om eenzaamheid, maar ook verborgen armoede te bestrijden.

De tekst gaat verder onder de foto.