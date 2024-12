Zeshonderd kilo zwaar vuurwerk gevonden in Hilversumse woonwijk

Een gespecialiseerd bedrijf heeft het vuurwerk inmiddels veilig afgevoerd. De politie onderzoekt al het vuurwerk nu.

Levensgevaarlijk

Het grootste gedeelte van het in beslag genomen vuurwerk is professioneel vuurwerk, dat niet alleen illegaal is, maar ook levensgevaarlijk als het verkeerd wordt opgeslagen. Het aangetroffen vuurwerk lag opgeslagen in kartonnen dozen in de woningen.

Drie verdachten, twee mannen van 33 en 32 jaar en een vrouw van 55 jaar, woonden op de adressen waar het vuurwerk lag opgeslagen. Zij zijn inmiddels aangehouden en komen later voor de rechter.