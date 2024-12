Moeder was drugsbarones, haar dochter wordt advocaat: "Je kinderen pijn doen is afschuwelijk"

Zij vertegenwoordigde Sandra in 2008 tijdens haar hoger beroep en is de maker van de succesvolle podcast 'Veroordeeld'. De aflevering waarin Sandra vertelt over haar bestaan als cokedealer in de IJmond is de best beluisterde van 2024 met ruim 250.000 hits. Waarom ze meewerken? "Om mensen te waarschuwen. Geld is lekker, je kinderen pijn doen afschuwelijk." Veerle: "Sandra is een van mijn meest favoriete cliënten ooit. We hadden meteen al een klik.

Tekst loopt door onder de foto.